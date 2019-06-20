هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن تصميم Switch Mini من Nintendo ظهر على التقنية بلا حدود.
تنتشر الكثير من الشائعات والتسريبات حول خطط Nintendo لإطلاق إصدار جديد من وحدة التحكم في الألعاب Switch، واليوم رصدت أول التسريبات المصورة لوحدة Switch Mini.
في الوقت الذي تتجه في الكثير من الشائعات إلى خطط Nintendo لإطلاق إصدار جديد من وحدات التحكم في الألعاب Switch بمواصفات أكثر قوة وآداء أفضل، جاءت التسريبات المصورة اليوم لتستعرض تصميم وحدة ألعاب Switch بحجم أصغر وبعنوان Switch Mini.
أيضاً رغم بدء نشر تسريبات مصورة لوحدة Switch Mini، إلا أن Nintendo لم تؤكد بشكل رسمي على خططها لإطلاق إصدار جديد، بشكل خاص مع الأرباح التي تحققها الشركة من إصدار Switch الحالي.
ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر إحدى الشركات المصنعة للإكسسوارات، حيث كشفت عن حافظة مصممة لوحدة التحكم في الألعاب القادمة Switch Mini، كما خصصت الشركة المصنعة للإكسسوارات صفحة كاملة لملحقات Nintendo Switch Mini.
وتشير التوقعات إلى أن Nintendo في طريقها لإستبدال وحدة التحكم في الألعاب 2DS بإصدارها الجديد Switch Mini في الأسواق، على أن تأتي بتصميم ثابت لا يتميز بوحدات Joy-cons قابلة للإزالة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط Nintendo القادمة لإصداراتها من وحدات التحكم في الألعاب.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن تصميم Switch Mini من Nintendo ظهر على التقنية بلا حدود.
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