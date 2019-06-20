الإمارت تعفي السياح أقل من 18 سنة من الحصول على تأشيرة دخول

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

دعت الإمارات، جميع السياح الذين يخططون لزيارتها خلال الصيف، إلى الاستفادة من تسهيلات تتيحها لهم الدولة، وفي مقدمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من رسوم تأشيرة الدخول، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالامارات".

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما، القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة، وأن الفترة تمتد من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وأعلنت الهيئة أنها ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح، وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، وأنها تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الدولة ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية.

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من Euronews