الإمارت تعفي السياح أقل من 18 سنة من الحصول على تأشيرة دخول

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دعت الإمارات، جميع السياح الذين يخططون لزيارتها خلال الصيف، إلى الاستفادة من تسهيلات تتيحها لهم الدولة، وفي مقدمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا من رسوم تأشيرة الدخول، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالامارات".
وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما، القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة، وأن الفترة تمتد من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.
وأعلنت الهيئة أنها ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح، وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، وأنها تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الدولة ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية.
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نيسان ترفع دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غضن
قالت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات الاثنين إنها رفعت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن تتعلق بارتكابه خيانة جسيمة للأمانة بموجب قانون الشركات الياباني. وأكدت نيسان أنها أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي. وأضافت نيسان في بيان على موقعها الإلكتروني "مثل هذا السلوك المخالف غير مقبول تماما ونيسان تطلب تطبيق عقوبات صارمة بشكل يتناسب مع ذلك". اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد لحظة الاعتداء على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا "صدفة سيئة" تدفع بحارسة للوقوع بين أنياب نمر في حديقة حيوان أمريكية ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط الجنسية عن 551 شخصا ومن المتوقع أن يوجه ممثلو الادعاء في طوكيو اتهامات لغصن الاثنين بالخيانة الجسيمة للأمانة. وسيكون هذا رابع اتهام يوجه لغصن منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. ونفى غضن كل الاتهامات الموجهة له.
Euronews (Ar)
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انخفاض اليورو وإنكماش أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا وفرنسا
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس بعد نتائج ضعيفة لمسوح صناعية في أوروبا أثارت المخاوف من اقتصاد يواجه صعوبات لكسب الزخم قبل عطلة عيد الفصح. وانكمشت أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي في نيسان/أبريل، ورسم مسح مماثل في فرنسا صورة قاتمة أيضا. وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز في لندن "المستثمرون يساورهم القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، ومصير اليورو مرتبط على نحو وثيق بذلك". وارتفعت العملة الموحدة 0.1 بالمئة قبل البيانات لكنها تراجعت 0.4 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من نيسان/أبريل إلى 1.1244 دولار بعد صدور البيانات. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 97.051 بعد أن انخفض 0.05 بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بعد تلاشي موجة صعود في أسعار النفط. واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7179 دولار أمريكي بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 0.72 دولار بفضل بيانات وظائف قوية لشهر آذار/مارس. يذكر أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع في شهر شباط/فبراير بفضل زيادة إنتاج قطاعي البناء والسلع الرأسمالية في نبأ إيجابي لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه صعوبات جراء نزاع تجاري ومخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تفادى بصعوبة ركودا في العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات بداية شهر أبريل نيسان/الجاري ارتفاع الناتج الصناعي 0.7 بالمئة على أساس شهري في شباط/فبراير بالمقارنة مع توقعات بصعوده 0.5 بالمئة. وجرى تعديل قراءة شهر كانون الثاني/يناير بالزيادة إلى 0.0 بالمئة من الانكماش المسجل في القراءة السابقة البالغ 0.8 بالمئة. وخفضت أبرز المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو في 2019 بأكثر من النصف وحذرت من أن الاقتصاد قد يتباطأ أكثر بكثير إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. للمزيد في "يورونيوز": انخفاضٌ قياسي في الإنتاج الصناعي بإيطاليا ومخاوف من عودة الركود إلى منطقة اليورو الركود يدق أبواب أقوى اقتصادات أوروبا.. تراجع قياسي في نمو الاقتصاد الألماني فرنسا وألمانيا تتفقان على خطة سياسة صناعية أوروبية
Euronews (Ar)
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ألمانيا تخفِّض تقديراتها بشأن النمو الاقتصادي للعام الجاري
على وقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والمخاوف بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، خفضت الحكومة الألمانية تقديرات النمو الاقتصادي للعام الجاري، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ما يعكس أيضاً تأثراً بالتوترات التجارية التي ألقت بظلالها الثقيلة على أكبر اقتصاد أوروبي. وأعربت وزارة الاقتصاد الألماني، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بأن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنسبة 0.5 بالمائة، مقابل تقديرات سابقة توقّعت نمواً بنسبة 1 بالمائة، علماً أن ألمانيا خفضت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند حدّ 0.8 بالمائة. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: " "نتوقع تطوراً اقتصادياً بطيئاً ولكنه قوي، نحن على ثقة بأن النمو سوف يتواصل العام الجاري، لكنه ليس بنسبٍ عالية تستجيب لحالة اقتصاد حديث وفعّال، وعلينا بالتالي أن نتحدث عن الكيفية التي يمكننا بها تحفيز وتعزيز هذا النمو إلى ما نسبٍ تتجاوز المستوى الطبيعي". وأكد الوزير التماير أن حالة التردد والغموض التي رافقت قضية "بريكست" والتوترات التجارية شكّلت عوامل ضغط على الاقتصاد الألماني خلال الآونة الأخيرة. والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لفت إلى أن الاقتصاد العالمي سجّل تباطؤاً خلال العام الجاري على خلفية النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وتضييق نطاق الائتمان في الصين، والتقلبات التي أصابت قطاع صناعة السيارات في ألمانيا. وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير له نشر الأسبوع الماضي أن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تسارعاً خلال العام الماضي، غير أن النمو الاقتصادي الآن آخذٌ بالتباطؤ، موضحاً أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع إلى 3.6 بالمائة في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يواصل التراجع إلى 3.3 المائة في عام 2019. للمزيد في "يورونيوز": الركود يدق أبواب أقوى اقتصادات أوروبا.. تراجع قياسي في نمو الاقتصاد الألماني معهد إيفو يقلص توقعات نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.6% في 2019 اقتصاد ألمانيا ينكمش في الربع/3 بفعل التجارة الخارجية وقطاع السيارات
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر الإمارت تعفي السياح أقل من 18 سنة من الحصول على تأشيرة دخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.