تركيا.. السجن مدى الحياة لـ24 شخصا في قضية الانقلاب على #أردوغان

صحيفة الخليج الالكترونية

حكمت محكمة تركية، اليوم الخميس، على 24 شخصًا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق، ومستشار سابق للرئيس التركي، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بالانقلاب ضد النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان في العام 2016.

وصدر بحق 17 منهم، 141 حكمًا بالسجن المؤبد، بدعوى إدانتهم بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وقتل 139 شخصًا ومحاولة اغتيال الرئيس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

وحوكم في الإجمالي 224 شخصًا، بينهم حوالي 20 جنرالًا سابقًا، في هذه المحاكمة، وهي من القضايا الرئيسة التي تناولت الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. ومن هؤلاء، حوكم 176، وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء، و13 غيابيًّا.

Advertisements

وقالت وكالة «الأناضول»: إن قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك، ومساعد أردوغان السابق علي يازجي من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وفصلت عن القضية ملفات 13 مدعى عليهم، بمن فيهم الداعية فتح الله غولن، الذي اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل. ولم يُعرف قرار المحكمة بشأن بقية المتهمين على الفور. وقد جرت المحاكمة في سجن «سينجان» بالقرب من أنقرة؛ حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصًا لاستيعاب المحاكمات الضخمة المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وتجمع نحو 100 شخص في المحكمة وسط انتشار أمني، وفق مراسلة لـ«فرانس برس»، وفيما كان القاضي يتلو الأحكام، حاولت الشرطة خارج المحكمة الحفاظ على الهدوء مع اندلاع شجارات بين المحتشدين.

وقد أدت محاولة الانقلاب التي وقعت في ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصًا، ليس من بينهم منفذو الانقلاب، إضافة إلى آلاف الجرحى. وتلقي أنقرة باللوم في هذه المحاولة على حليف أردوغان السابق فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عامًا. وتطالب أنقرة بتسليمها غولن الذي ينكر أي دور له.