التأمينات: هذه الـ 3 شروط لاستحقاق #معاش_التقاعد

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صحيفة الخليج الالكترونية
حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، ثلاثة شروط لاستحقاق صرف معاش التقاعد.
وقالت التأمينات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يستحقّ المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقلّ عن 120 شهرًا، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلغ سن الستين أو تجاوزها”.
وكانت التأمينات الاجتماعية قد أوضحت في وقت سابق، أنّه يحق للأرملة في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما أنّه يحق لها أيضًا الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.
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