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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حريق منزل بمكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أسفر حريق مروع في منزل بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها: “أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقاً اندلع في منزل مكون من ثلاثة أدوار تم إخراج خمس حالات منه: ثلاث حالات وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وحالتان تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد حذَّرت من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وخاصةً في فصل الصيف.
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