الحوثيون يعلنون عن هجمات واسعة استهدفت مطارا جديدا في السعودية

وأكد سريع في بيان، اليوم الخميس، "تنفيذ الطيران المسير هجمات واسعة بطائرات قاصف 2-كيه استهدفت مرابض الطائرات من دون طيار وأهدافاً عسكرية في مطار جيزان جنوب غربي السعودية". يتبع…

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