الجبير: السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية

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الرياض: أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدا".

وأوضح الجبير "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى".

وقال "السعودية لا تريد حرباً مع إيران"، مشددا على أن "المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي".

وأكد الجبير أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة"، مشيراً إلى أن "اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم".

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وطالب الوزير السعودي "إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب"، وأن "تعود دولة طبيعية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هناك "أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط".

وفي الشأن الليبي، أعلن الوزير السعودي أن "الرياض تقف على مسافة متساوية مع كافة أطراف ليبيا". وشدد على "دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية".

وقال الجبير إن الرياض "لا تريد لأي جماعات متطرفة مسلحة أن تستولي على السلطة في ليبيا".

وحول الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، أوضح الجبير أن "الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي".

