مصر تحذر منتهكي حقوق أمم أفريقيا.. وتحدد العقوبات

وأكد المجلس على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بحقوق القنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات البطولة وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.
وشدد المجلس على أنه "سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير، تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب"، حسبما كشفت صحيفة "المصري اليوم".
وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات أرضيا "تايم سبورت" و"أون سبورت"، طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.
وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية "ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضى الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة".
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