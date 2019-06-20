مصر تستنكر تصريحات أردوغان "الجوفاء والعبثية" بشأن وفاة مرسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصر قالت إن سلوك أردوغان "ينم عن حقد دفين"

ردت مصر على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، قائلة إنه تدخل "بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية، تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليا".

وتوفي مرسي، الاثنين الماضي، عن 67 عاما، بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

وكان مرسي مسجونا منذ عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاما، في محاكمات منفصلة، وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة، والتخابر مع دولة أجنبية، والإرهاب.

وتعليقا على حديث أردوغان بشأن وفاة مرسي، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن "بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها"، مؤكدا استعداد بلاده للتصدي لأي تهديدات "وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا".

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

وقال شكري إن "الأمر بات مكشوفا يوما بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي، والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل".

وأضاف أن حديث أردوغان "المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية".

وأكد أن هذا الحديث "وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله (..) من تدخل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

ورأى وزير الخارجية أن سلوك أردوغان "ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة".

شاهد ايضًا:

الذكاء الاصطناعي ينقلب على مارك زوكربيرغ

مقدم من بي بي سي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الشاب السوداني الذي لون العالم بالأزرق مات بالرصاص أثناء انقاذه معتصمة في السودان فتذكره العالم بحملة #BlueForSudan بي بي سي

هل الصحفي الإيراني حشمت علوي شخصية وهمية؟ قد يكون الصحفي الإيراني حشمت علوي، بحسب ما ورد في تحقيق لموقع The Intercept. وبحسب التقرير، مقالات علوي كانت إحدى الحجج التي استخدمتها الإدارة الأميركية في سياستها الخارجية. وكتب علوي عشرات المقالات المناهضة للنظام الإيراني. فمن هو - وما هي قصته؟ بي بي سي

طرد لاعب جزائري بسبب مؤخرته Advertisements طرد لاعب وسط المنتخب الجزائري لكرة القدم هاريس بلقبلة بعد انتشار فيديو يظهر فيه مؤخرته أمام الكاميرا. بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO الذكاء الاصطناعي ينقلب على مارك زوكربيرغ بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأشار إلى أن تصريحات أردوغان "تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية؛ فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".