المجلس العسكري يقيل النائب العام السوداني

دبي - بواسطة محمد فارس © ياسويوشي تشيبا محتجون يرددون شعارات في حين يلقي شخص قصيدة وسط الهواتف المحمولة المضاءة قبل حوار بين قادة الاحتجاج وحشد من لناس في 19 حزيران/يونيو في الخرطوم

أكد مصدر بمكتب النائب العام السوداني الخميس أن المجلس العسكري الحاكم اقال النائب العام المكلف الوليد سيد احمد وعين بدلا عنه عبد الله احمد عبد الله .

يأتي القرار بعد ايام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد في اول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي .

وقال المصدر الذي طلب عدم ايراد اسمه لفرانس برس " أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم قرارا باعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد احمد وعين بدلا عنه عبد الله احمد عبد الله". وكلف المجلس الوليد بالمنصب بعد ايام من الاطاحة بالبشير .

وعقد الوليد مؤتمرا صحافيا السبت الماضي نفى فيه تقديمه استشارة لاجتماع عقده المجلس العسكري حول فض الاعتصام الذي خلف عشرات القتلى.

وأشار الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس الي أنهم تلقوا استشارات قانونية من النائب العام ورئيس القضاء قبل اتخاذ قرار لإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام.

وقال الكباشي للصحافيين "كان القرار تنظيف منطقة كولومبيا ووقعت بعض الانحرافات والاخطاء" ومن جهته أكد النائب المقال الوليد بانه قدم فقط استشارة حول كولومبيا.

وقال للصحافيين السبت "دعيت الي اجتماع في وزارة الدفاع حول منطقة كولومبيا ولم يتم اصدار اي توجيهات لقوات في ذلك الاجتماع لفض الاعتصام".

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وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري المعتصمين امام القيادة العامة بالخرطوم مما خلف عشرات القتلى .

ومنذ السادس من نيسان/ابريل الماضي اعتصم آلالف السودانيين امام قيادة الجيش مطالبين بنقل السلطة الي المدنيين بعد الاطاحة بالبشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود .

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