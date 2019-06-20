أمريكية توفيت في الكويت بعد 9 أيام من إسلامها

دبي - بواسطة محمد فارس © alraimedia.com

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن مواطنة أمريكية مقيمة في البلاد منذ 7 سنوات، توفيت بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام.

وأوضحت صحيفة "الرأي" أن ساراند سيمونا بوست، كانت تعاني من مرض السرطان، وقد فصلت 9 أيام بينها وبين "لقائها ربها الذي شهدت له بالوحدانية، لتلقاه على ملة التوحيد".

وأفادت الصحيفة بأن ساراند سيمونا بوست كانت تعمل مع الجيش الأمريكي في قاعدة "عريفجان"، وهي من مواليد 1959، وتقيم في منطقة المهبولة.

وذكر كذلك أن المواطنة الأمريكية الراحلة "اهتدت إلى الإسلام وحصلت على الشهادة في 10 /‏‏‏6 /‏‏‏2019، ولكن مرض السرطان لم يسعفها ... وانتقلت إلى جوار ربها بعد 9 أيام فقط".

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وقد شيعت السيدة الأمريكية المسلمة في مقبرة الصليبخات، عصر أمس الأول، وشاركت في تشييعها "مجموعة من المسلمين بالرغم من عدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها".

ونقلت الصحيفة عن زوج الفقيدة، إنهما كانا يرغبان في اعتناق الإسلام منذ عام 2012 "لكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما، حتى شاء الله لهما الهداية، فسبق زوجته بإعلان إسلامه في فبراير الماضي، ولحقت به زوجته يوم 10 من الشهر الجاري".

وأعرب زوج الفقيدة عن شكره "لأهل الكويت الذين شاركوا في تشييع زوجته إلى مثواها الأخير".

المصدر: الراي