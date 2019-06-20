مقتل 14 مدنيا في قصف للنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد"

إدلب / محمد مستو / الخليج 365

قتل 14 مدنيا بينهم 3 مسعفين في قصف جوي للنظام السوري وروسيا، الخميس، على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن قوات النظام السوري وحلفائه يواصلون استهداف المدن والقرى والبلدات الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد دون توقف.

وأشارت المصادر إلى أن قصف الخميس، استهدف مدينة معرة النعمان، وقرى المسطومة، وحيش، والهبيط، ومعرتحرمة، بريف محافظة إدلب الجنوبي، إلى جانب مدينة اللطامنة، وقريتي جبين، وتل ملح، بريف حماه الشمالي.

وقالت مصادر في الدفاع المدني للأناضول، إن 11 قتيلا سقطوا في قريتي حيش والمسطومة، إلى جانب 3 مسعفين قتلوا في استهداف سياراتهم في محيط مدينة معرة النعمان.

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وأشارت المصادر إلى أن عمليات الإنقاذ ما تزال متواصلة مع تواصل القصف على المنطقة.

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.وبحسب الدفاع المدني، فإن 234 مدنياً على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في شهر مايو/ أيار الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.