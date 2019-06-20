أردوغان للنظام المصري: فلتستعر الجحيم للقصاص من الظالمين

إسطنبول / الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مخاطبا السلطة في مصر وقضائها: "فلتستعر الجحيم للقصاص من الظالمين".

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاحه عددا من المشاريع في منطقة "بهتشلي أولار" بالشق الأوروبي من إسطنبول، الخميس.

وعلّق أردوغان على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ووصف وفاته بـ"الخاتمة المشرفة".

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وقال: "بينما كان مرسي يصارع الموت في قاعة المحكمة لمدة 25 دقيقة، لم تطلب الإدارة المصرية الظالمة ولا قضائها، الطبيب ولا أي شيء آخر، وانتظروا موته".

وأضاف: "أخاطب السلطة في مصر وقضائها: فلتستعر الجحيم للقصاص من الظالمين".

والإثنين، توفي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد أن سقط مغشيا عليه أثناء محاكمته، حيث كان مسجونا في زنزانة انفرادية منذ أطاح به الجيش في 2013.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.