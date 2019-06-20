مؤسسات إعلامية فلسطينية تدين مشاركة صحفيين إسرائيليين بورشة المنامة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أدانت مؤسسات وأطر صحفية فلسطينية، الخميس، مشاركة صحفيين إسرائيليين في مؤتمر المنامة، الذي تنظمه الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية" (تجمعات نقابية بعضها مستقل وآخرى مرتبطة بفصائل فلسطينية)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت إن "مؤتمر المنامة يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

ودعت الأطر والمؤسسات الصحفية، الإعلاميين الفلسطينيين والعرب "لمقاطعة هذه الورشة باعتبارها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية" .

وطالبت المؤسسات الصحفية واتحاد الصحفيين العرب بـ"مقاطعة ورشة البحرين ومعاقبة المشاركين فيها والتأكيد على رفض كل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي".

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وحثت في بيانها، وسائل الإعلام "لفضح أهداف ورشة البحرين الرامية لشطب حقوق الشعب الفلسطيني وتحشيد الرأي العام العربي ضدها وعدم القبول بمخرجاتها كونها تندرج ضمن صفقة ترامب التصفوية" .

وقال صحفي إسرائيلي، يدعى باراك رافيد، إن المنامة سمحت بدخول 6 وسائل إعلام إسرائيلية لأراضيها الأسبوع المقبل؛ لتغطية ورشة أمريكية متعلقة بفلسطين.

وعبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، قال رافيد، الأربعاء، باللغة الإنجليزية: "سمحت البحرين للصحفيين من ست وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل من أجل تغطية مؤتمر السلام إلى الازدهار في المنامة الذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة سلام الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "هذه خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل البحرين التي ستسمح لأول مرة للصحفيين الإسرائيليين بتقديم تقارير من المملكة التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المرتقب عقده في المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.