المغرب يرفض بتر "الصحراء" في أغنية أمم إفريقيا.. ومصر تعتذر

الرباط، القاهرة / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعرب المغرب، الخميس، عن رفضه القاطع للإعلان الترويجي لكأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، بسبب "بتر" إقليم الصحراء عن خريطة المملكة، فيما قدمت مصر اعتذارًا رسميًا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.

وقال الخلفي إنه "لا يمكن القبول بأي حالة من الأحوال بتر أي جزء من تراب المملكة"، مشددا على أن فيه "مس بشعور المغاربة".

بدورها، قدمت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة، اعتذارًا رسميًا إلى المغرب، بشأن "الخطأ غير المقصود بظهور علم (المغرب) غير معترف به".

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وأشارت إلى أن العلم "ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني (المسؤول عن بيع تذاكر البطولة) وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة".

وأكدت اللجنة، "كامل احترامها لسيادة المغرب ورمزه الوطني".

وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

وتنطلق الجمعة بمصر، مباريات البطولة القارية بمشاركة 24 منتخبًا، وتجري المنافسة عبر 6 مجموعات في 5 محافظات بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.