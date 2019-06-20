مصر تسحب "إله الموت" من مراسم افتتاح أمم إفريقيا

القاهرة / الخليج 365

سحبت مصر، تمثال "أنوبيس" (إله الموت لدى الفراعنة)، من مراسم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق الجمعة.

جاء ذلك وفق تصريحات صحفية للجنة المنظمة للبطولة ووزيرَي الشباب والآثار، الخميس، بعد ما أثاره مجسم التمثال باستاد القاهرة الدولي من سخرية وتهكم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن "اختيار تمثال أنوبيس كان غير مقصود لعدم العلم من قبل الشركة المنظمة لحفل افتتاح البطولة بتاريخه القديم، أو أنه إله الموتى".

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فيما أشار وزير الآثار خالد العناني، إلى ترشيح بعض القطع الأثرية الأخرى محل "أنوبيس"، ومنها تمثال لأحد ملوك الفراعنة، دون تحديده.

و"أنوبيس"، اسم لإله الموتى في العصور الفرعونية القديمة، ذو رأس ضبع، وفق ما كشفت عنه المنحوتات في المقابر الفرعونية القديمة.

وتقام بطولة كأس الأمم في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.