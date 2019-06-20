الأردن يتابع اعتقال مواطن في إسرائيل بتهمة التخابر مع إيران

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أعلن الأردن، الخميس، أنه يتابع ما أعلنت عنه إسرائيل، حول اعتقالها أحد مواطنيه، بتهمة التخابر مع إيران.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه.
وقال القضاة: "إن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية، تتابع ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية إلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع".
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على مواطن أردني، قالت إنه يعمل لصالح إيران.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" (المخابرات الإسرائيلية الداخلية)، في بيان له الخميس، إن المخابرات الإيرانية، جنّدت المواطن الأردني ثائر شعفوط، 32 عاما، الذي تعود أصوله لمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وذكر "الشاباك" أنه اعتقل المواطن شعفوط، يوم 17 إبريل/ نيسان الماضي، وأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، لائحة اتهام ضده إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تضمنت اتهامه "بالتخابر مع العدو وبإقامة علاقات مع تنظيم معادي وبالتآمر لإدخال أموال العدو إلى المنطقة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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