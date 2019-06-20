النيابة_العامة: السجن والغرامة عقوبة تصوير كل ما يمسّ الحياة الخاصة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت النيابة العامة من تصوير كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة للأشخاص سواء بكاميرات الهواتف أو ما في حكمها مؤكدة أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تضمن العقوبات على هذه الجرائم.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن سنة أو الغرامة 500 ريال من ينتهك الحياة الخاصة للغير.
وقالت النيابة : تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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