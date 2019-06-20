مستشفى الزلفي العام يستقبل “فريق الإفصاح” بصحة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل مستشفى الزلفي العام،” فريق الإفصاح” بإدارة تخطيط الموارد البشرية، بصحة الرياض، صباح يوم أمس الأربعاء.

وتم شرح خلال تلك الزيارة الخاصة لمستشفى الزلفي العام، أهمية وثيقة الإفصاح وإيضاح الهدف الرئيسي من هذه المبادرة كما تم خلالها مساعدة بعض الموظفين بطريقة التسجيل.

وخلال الاستقبال تم شرح كافة التفاصيل المتعلقة بوثيقة الإفصاح وآلية العمل وسبب حرص الوزارة على تعبئتها.

وبعدها انتقل الفريق الداعم إلى قاعة الاجتماعات بالمستشفى، حيث قدم منصور الأحمري، وثامر العبيد، وبدر الشهري، شرحاً موجزاً عن وثيقة الإفصاح، موضحين الهدف من هذه المبادة.

وجاء ذلك بحضور مدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, والمدير الطبي د.شامل, مساعد مدير المستشفى عبدالله البداح, ورؤساء جميع الأقسام وعدد من موظفي المستشفى .

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وفي نهاية الزيارة قدم عبدالعزيز الحقيل شكره وتقديره لإدارة المستشفى على ما وجدوه من حفاوة استقبال وتسهيل لمهمتم كما قدم شكره لقسم الموارد البشرية بالمستشفى على تعاونهم مع زملائهم في تعبئة الوثيقة.

وأكد “الحقيل” أنهم وجدوا أن غالبية موظفي المستشفى تتواجد لديهم وثائق إفصاح وتم رفعها عبر نظام موارد الخاص بموظفي الصحة.