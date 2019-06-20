“الجبير”: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك #إيران العدائي

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن السعودية لا تريد حرباً مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.

وقال: السعودية وحلفاؤها يتباحثون في مختلف الخيارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة.

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وأضاف: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.

وتابع: على إيران أن توقف دعمها للإرهاب، ومن السخف تصوّر أن أي طرف يحاول جرّ قوى عظمى إلى حرب مع إيران.

وقال: اعتداءات إيران على طرق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، والوضع في المنطقة في غاية الخطورة؛ بسبب سلوك إيران.