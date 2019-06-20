“الجبير”: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك #إيران العدائي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن السعودية لا تريد حرباً مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.
وقال: السعودية وحلفاؤها يتباحثون في مختلف الخيارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة.
وأضاف: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.
وتابع: على إيران أن توقف دعمها للإرهاب، ومن السخف تصوّر أن أي طرف يحاول جرّ قوى عظمى إلى حرب مع إيران.
وقال: اعتداءات إيران على طرق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، والوضع في المنطقة في غاية الخطورة؛ بسبب سلوك إيران.
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