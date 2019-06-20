السعودية تقول وقف صادرات السلاح البريطانية للمملكة سيساعد إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يوم الخميس إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، وأضاف أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع.

وقضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن.

ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة.

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وقال الجبير للصحفيين في لندن ”قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع“.

وأضاف ”التحالف حليف للغرب ويخوض حربا مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجيا، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران“.