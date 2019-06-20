مساعدات غذائية إماراتية إلى اليمن

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أبوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه سير قافلة مساعدات تشمل سلالا غذائية ل 1500 أسرة يمنية في محافظة الضالع اليمنية.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن المساعدات تم تقديمها إلى أسر في منطقة حجر في الضالع، وتأتي في إطار الدعم المستمر من الإمارات لليمن.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربيالذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.