"الحكير" و"سينوبلس" تفتتحان 15 دارا سينمائية في السعودية

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إيلاف من الرياض: أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة أنها ستفتح 15 قاعة سينيمائية في السعودية، بالتعاون مع سلسلة صالات السينما العالمية سينوبلس.

وأعلن عن افتتاح صالات العرض الجديدة، هلال مؤتمر صحفي في مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة يوم الخميس.

وتعمل مجموعة الحكير الرائدة في مجال الترفيه، وتعهدت سابقا بالعمل على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالعمل على نشر الأنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة.

وتعمل "سينوبلس" بدورها على تحقيق الرؤية بالتعاون مع مجموعتي "الحكير" و"الطاير"، حيث تقدم العديد من الخيارات لمرتادي السينما والتي تشمل العديد من التجارب مثل كبار الشخصيات، والصالات المخصصة للصغار والكبار.

وصرح مشعل الحكير نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام قطاع الترفيه في مجموعة الحكير أنه "بالتعاون مع شركة سينوبلس المكسيكية سنفتتح صالات عرض سينما".

واضاف: "الهدف هو الهدف 15 دارا سينمائية. وسنفتتح منها خمس صالات في 2019 في خمس مدن هي الرياض وجدة والدمام ونجران وجيزان.

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وقال الحكير إنّ تنوع الشركات السينمائية حالياً يستفيد منه المواطن السعودي والمقيم داخل هذه البلاد.

وبين الحكير أنّ مؤسسته لن تكتفي فقط بانشاء صالات بل ستقوم بدعم الفنان والمخرج السعوديين والسعي لتطوير المحتوى السينمائي بشكل عام، على حد تعبيره.

وفي العام 2018، وقّعت سلسلة "فو" السينمائية العالمية اتفاقاً حصرياً مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، لفتح 30 دار سينما في مشاريع المجموعة المنتشرة في السعودية.

وجاء ذلك الاتفاق بعد إعلان "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" في السعودية، عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، وهي تدعم أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة بحلول عام 2030.