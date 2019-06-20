جنرال إسرائيلي: جيشنا غير مستعد لمواجهة دولتين عربيتين

دبي - بواسطة محمد فارس © RONEN ZVULUN عناصر في الجيش الإسرائيلي- أرشيفجنرال إسرائيلي: جيشنا غير مستعد لمواجهة دولتين عربيتين

ذكر موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية" أن اللواء المتقاعد يتسحاق بريك أطلق مؤخرا تحذيرا من عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة محتملة مع بعض دول المنطقة.

وقال بريك في مقطع فيديو تسرب مؤخرا، إن "إسرائيل غير مستعدة إطلاقا لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع سوريا أو مصر على وجه الخصوص".

وتأتي تصريحات بريك بعد يوم واحد من تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول الجوار العربية، مؤكدا أن جيشه يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية.

وقال نتنياهو: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية... لا تجربونا!".

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المصدر: "عكا" + وكالات