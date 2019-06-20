"يوتيوب" يتيح للفتيات تجربة المكياج الافتراضي

دبي - بواسطة محمد فارس © 30% من الناس قاموا بتنشيط تجربة AR 30% من الناس قاموا بتنشيط تجربة AR

كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة "جوجل" الأمريكية طرح ميزة جديدة لمستخدمي يوتيوب، تُدعى "AR Beauty Try-On".

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت" تتيح الميزة تجربة المكياج عبر تقنية الواقع المعزز أثناء متابعة مقاطع فيديو تعليمية عن كيفية استعمالها، للحصول على نصائح ومراجعات حول بعض الأصناف والمزيد.

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ويمكن لأية فتاة عبر تقنية الواقع المعزز مهما كان لون ونوع بشرتها، الإستفادة من تجربة مستحضرات التجميل بدون وضعها بشكل فعلي.

وقالت "جوجل": "أنه خلال اختبارها، وجدت أن 30% من الناس قاموا بتنشيط تجربة AR، وقضوا ما معدله 80 ثانية في محاولة على أحمر الشفاه الافتراضي. ومع ذلك، من غير الواضح مقدار هذا الاهتمام بسبب حداثة التكنولوجيا".

جدير بالذكر أن الميزة في مراحلها الاختبارية الأولى، وهي متاحة عبر منصة FameBit الخاصة بـ"يوتيوب"، كما تعاونت مع شركة M.A.C Cosmetics لتجربة منتجاتها المختلفة، على أن تتاح خلال الأشهر المقبلة للمزيد من المعلنين والعلامات التجارية.