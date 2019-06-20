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أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري " واللا"، صباح اليوم الخميس، بأن حالة من الغضب تسود أوساط المسؤولين في سلاح البحرية الإسرائيلية من وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، والسبب حركة "حماس".
© AP Photo / Ariel Schalit
وأرجع الموقع العبري سبب اتخاذ وزير الطاقة الإسرائيلي هذا القرار للتخوف من شن حركة "حماس" هجمات ضد منشآت الغاز، دون أن يخبر أولئك المسؤولين على القرار.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن المسؤولين في سلاح البحرية اعتبروا قرار شتاينتس كرسالة لحركة "حماس" بأن منشآت الغاز قد تشكل عوامل ضغط على بلادهم، وأن إسرائيل سوف تتأثر باستهداف تلك المنشآت.
ونقل الموقع على لسان ضباط في البحرية الإسرائيلية أن بإمكانهم الدفاع عن تلك المنشآت الحيوية والاستراتيجية ضد أية هجمات محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر السبب حماس... موقع عبري: خلافات عميقة بين الجيش ووزير الطاقة الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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