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الأسد يبحث مع وفد روسي رفيع المستوى قضايا استراتيجية

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دمشق — سبوتنيك. قالت الرئاسة السورية على حسابها على "تلغرام" إن "اللقاء تناول بحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والعمل السوري الروسي المشترك فيما يتعلق بهذه التطورات وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب في المناطق التي ما زال يوجد فيها".

© Sputnik . HASSAN HASHEM

وبحسب الرئاسة السورية "أكد لافرينتيف دعم بلاده المستمر للجهود التي تبذلها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها، كما تطرق الحديث للجهود التي تبذلها موسكو ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازي مع مواصلة الحرب على الإرهاب، وكان هناك توافق في الآراء على عزم الجانبين الاستمرار بمساعيهما على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الدول الغربية على البلدين بغية إفشال هذه الجهود واستمرار الحرب حتى تحقيق مصالح حكومات تلك الدول على حساب الشعب السوري واستقرار المنطقة برمتها".

وذكرت الرئاسة السورية أن "لافرينتيف وضع الرئيس الأسد في صورة المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى العراق ولبنان لتوجيه الدعوة إليهما للمشاركة في محادثات أستانا المقبلة كعضوين مراقبين، مشيرا إلى أنه لمس تفهما وموقفا ثابتا خلال محادثاته في كلا البلدين بأن القضاء على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية في سورية يصب في صالح جميع دول المنطقة وليس فقط سوريا".

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