الأسد يبحث مع وفد روسي رفيع المستوى قضايا استراتيجية

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دمشق — سبوتنيك. قالت الرئاسة السورية على حسابها على "تلغرام" إن "اللقاء تناول بحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والعمل السوري الروسي المشترك فيما يتعلق بهذه التطورات وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب في المناطق التي ما زال يوجد فيها".
© Sputnik . HASSAN HASHEM
وذكرت الرئاسة السورية أن "لافرينتيف وضع الرئيس الأسد في صورة المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى العراق ولبنان لتوجيه الدعوة إليهما للمشاركة في محادثات أستانا المقبلة كعضوين مراقبين، مشيرا إلى أنه لمس تفهما وموقفا ثابتا خلال محادثاته في كلا البلدين بأن القضاء على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية في سورية يصب في صالح جميع دول المنطقة وليس فقط سوريا".
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