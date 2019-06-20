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يوافق 21 يونيو... 7 دول عربية لن تحتفل بـ"يوم الأب العالمي"

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من المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس/ آذار. وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس/ آذار، ومنها أمريكا اللاتينية، وفقا لما نشرته "الإمارات اليوم".

© Sputnik .

وتحتفل بلدان أخرى بعيد الأب في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران، ومنها أمريكا، بينما تحتفل به الدول العربية في يوم 21 يونيو/ حزيران، واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول وهي "فلسطين وسورية واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي".

وعبر المغردون عبر السوشيال ميديا عن تقديرهم وحبهم لآبائهم بمناسبة هذا اليوم الذي يعزز العلاقة ما بين الآباء والأبناء، ويحتفل فيه في كل عام ولكن بأيام مختلفة في أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن قصة "يوم الأب" تعود إلى فتاة تدعى سونورا لويس سمارت من ولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1909 بعد أن استمعت لموعظة في عيد الأم، فأرادت أن تكرم والدها وليم جاكسون سمارت، الذي توفيت زوجته عام 1898 وتولى هو تربيتها مع إخوتها الستة.

وقدمت سمارت وقتها عريضة تطالب بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، وشهدت مدينة سبوكِين أول يوم لعيد أب في 19 يونيو/ حزيران عام 1910.

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