لأول مرة... قائد الجيش اللبناني في السعودية

أكد جوزاف عون أن الوضع الأمني في لبنان مستقر، وذلك بعد أن زار مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

والتقى قائد الجيش اللبناني، نظيره السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق فياض بن حامد الرويلي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجيشين وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي، حسب ما غرد الجيش اللبناني عبر "تويتر".

وقلد رئيس هيئة الأركان السعودية جوزاف عون وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين.