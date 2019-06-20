أتراك ينظمون وقفة أمام السفارة المصرية بأنقرة

أنقرة/ الخليج 365

نظمت أسر شهداء ومصابي حروب تركية، الخميس، وقفة أمام السفارة المصرية في العاصمة التركية أنقرة، احتجاجًا على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته.

وتجمع أفراد الأسر برفقة رئيس جمعية أسر الشهداء ومصابي الحروب، لقمان آيلار، أمام السفارة، بمشاركة جوقة الموسيقى العثمانية "المهتران".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "السيسي مجرم.. القضية الإسلامية خالدة"، "طغمة السيسي سوف تُحاسب"..

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وحمل آيلار الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي، الذي عُزل من منصبه بانقلاب عسكري، في قاعة المحكمة.

وأدان آيلار العالم الغربي والمنظمات الدولية التي تدعم الظروف غير الديمقراطية في مصر.



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