رابطة إعلامية تركية تبدي استيائها لحجب موقعي الخليج 365 و"تي آر تي" في مصر

أنقرة/ ظفر فاتح بياز/ الخليج 365

أبدت الرابطة الدولية للإعلام والمعلومات التي تتخذ من العاصمة التركية أنقرة مقرا لها، استيائها من حجب موقعي الخليج 365 وقناة "تي آر تي" التركيتين، في مصر.

جاء ذلك في بيان للرابطة، نُشر الخميس، باللغات التركية والعربية والانكليزية، على خلفية حجب موقعي الخليج 365 و"تي آر تي" بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل قاعة محكمة بالقاهرة.

وأوضح البيان أن "الممارسات غير الديمقراطية في مصر، تجاوزت الحدود".

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وتابع البيان: "بالتوازي مع استمرار الرقابة والضغوط على الإعلام في مصر، تم حجب موقعي الخليج 365 وتي آر تي التركيتين في البلاد، والرابطة تدين محاولة الانقلاب على حرية الإعلام".

ودعت الرابطة الدولية للإعلام والمعلومات، العالم الغربي للاعتراف علانية بوجود الرقابة والانقلاب في مصر.



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