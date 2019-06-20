رئيسا أركان السعودية ولبنان يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الرياض/ الخليج 365-
بحث رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي، مع نظيره اللبناني العماد جوزيف عون، الخميس، تعزيز التعاون العسكري.
جاء ذلك خلال لقائهما، الخميس، بمقر وزارة الدفاع في الرياض، في إطار زيارة (غير محددة المدة) يجريها رئيس الأركان اللبناني ووفد مرافق له للمملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.
وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى "استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك". دون تفاصيل أكثر.
وقلد رئيس الأركان السعودي نظيره اللبناني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، حسب المصدر ذاته.
وتدعم السعودية قوى سياسية لبنانية، بقيادة تيار "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مواجهة قوى لبنانية أخرى، يقودها "حزب الله"، وتحظى بدعم إيران.
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