الجزائر تعلن عن مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غات الليبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلنت الجزائر، الخميس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان بلدة غات الليبية المنكوبة بسبب فيضانات ضربتها قبل أيام.



ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية أنه تقرر إرسال مساعدة عاجلة تضم مواد غذائية وأدوية وأغطية لمنطقة غات (جنوب غرب ليبيا) والتي تقع بالقرب من حدود البلدين.



وتشمل هذه المساعدات حسب المصدر ذاته "2000 طرد غذائي بمجموع 77 طنا و18 طنا من مياه الشرب وكميات من الادوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و16 مضخة خاصة بالري".



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ووصلت طائرات شحن في وقت سابق من اليوم إلى مطار محافظة إيليزي الحدودية مع البلدين محملة بهذه المساعدات من أجل نقلها برا إلى بلدة غات الليبية.



وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، أن مدينة غات منكوبة، جراء سيول وفيضانات أغرقت أحياء سكنية فيها.



وأدت السيول والفيضانات إلى خسائر بشرية ومادية، وتسببت في نزوح العديد من المواطنين، وانهيار منازل، وإغلاق الطرقات الواصلة بين المناطق، ونتج عنها انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.



جدير بالذكر، أن "غات" تقع بالقرب من الحدود الجزائرية، في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، وأعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السيطرة عليها نهاية فبراير/ شباط الماضي، ضمن عملية عسكرية لبسط النفوذ على مدن وبلدات إقليم فزان.

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