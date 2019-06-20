التحالف”: الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً من حرم #جامعة_صنعاء وسقط بـ #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً من حرم جامعة صنعاء، وسقط داخل الأراضي اليمنية. Advertisements وأضافت: المليشيا الحوثية تنتهك القوانين والأعراف الدولية. وتابعت قيادة التحالف : المليشيا الحوثية تستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة

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