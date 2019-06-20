مصادر: المجلس العسكري بالسودان يقيل النائب العام ويعين بديلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت مصادر في النيابة العامة السودانية لرويترز إن المجلس العسكري أقال اليوم الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له. جاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم مما أدى لمقتل العشرات في الثالث من يونيو حزيران.

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