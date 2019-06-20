الان تتابع فلكية جدة: “الانقلاب الصيفي 2019”.. الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية تصل نقطة الانقلاب الصيفي في مدارها حول الشمس هذه السنة يوم الجمعة 21 يونيو عند الساعة 6:54 مساء بتوقيت السعودية (03:54 مساء بتوقيت غرينتش) في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية وهو أول أيام فصل الصيف فلكيًا ويستمر 93 يوما و15 ساعه و56 دقيقة.

وأضاف أن الشمس ستشرق في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي في قبة السماء وتكون واقعة مباشرة فوق مدار السرطان وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي.

وأرجع “أبو زاهرة”، السبب في ذلك إلى أن الأرض مائلة حول محور دورانها حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

Advertisements

ويلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكرًا وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عاليًا في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنه، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية ، في حين انه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم.

ومن المفارقات أن زيادة حرارة الطقس تزيد أواخر الصيف أواخر يوليو و أغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر وذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو ، فالجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف .

من ناحية اخرى عرفت الحضارات القديمة بأن مسار الشمس الظاهري عبر قبة السماء ” طول ضوء النهار ” وموقع شروق الشمس وغروبها يتغير بطريقة منتظمة خلال العام وقاموا ببناء مواقع مثل الدوائر الصخرية كتلك التي توجد في انجلترا والتي تم رصفها مع شروق شمس الانقلاب الصيفي.

وهذا الأسلوب لم يكن منعزلا في جزء واحد من العالم ففي نفس وقت بناء الدوائر الحجرية بني إثنين من الأهرامات و أبو الهول في مصر، فعند وقوف الراصد عند أبو الهول يوم الانقلاب الصيفي ونظر باتجاه الهرمين فسوف يشاهد أن الشمس تغرب بينهما تماماً.

و بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد في قبة السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.