وأضاف الجبير أن "المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني"، إذ إن "وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة" وفقا لرويترز. ومع تأكيده أن الوضع بالغ الخطورة، شدد الجبير على أن بلاده لا تريد حربا مع إيران، مضيفا "نحتاج لتهدئة المنطقة لكن لا نستطيع عمل ذلك في وقت تتسبب فيه إيران في الكثير من الأذى". يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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