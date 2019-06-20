مصر: استبعاد "إله الموت" المثير للجدل من حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

جاء ذلك في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المحلية، اليوم الخميس، عقب افتتاح معرض الرياضة عبر العصور بالمتحف المصري، برفقة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وخالد العناني وزير الآثار.

وقال وزير الرياضة: "تواصلت مع وزير الآثار أمس للوقوف على رمزية التمثال الذي أضافته الشركة العالمية المشرفة على حفل الافتتاح، والتي لا تعي ما يرمز له، وعلى الفور تداركنا الأمر وقمنا باستبعاد النموذج".

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وشدد الوزير على أنها "كانت مجرد بروفة تجريبية قابلة للتعديل".

و"أنوبيس" يرمز إلى "إله الموت" عند قدماء المصريين، الأمر الذي أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي، ودلالة وجوده في افتتاح العرس الأفريقي.

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ونقل موقع "مصراوي" عن متخصصة في علم الآثار، قولها إن هذ الاعتقاد غير صحيح، "وأن الإله أنوبيس كان إله الموتى، لكن خلال عصر الدولة القديمة فقط".

وأضافت إن "ذلك تغيّر في عهد الدولة الوسطى، وأوزوريس أخد مكانه كإله الموتى في هذا الوقت، وأصبح الإله أنوبيس وقتها إله التحنيط".

وقالت: "إن الهوية الخاصة بالآلهة ليست ثابتة طيلة الوقت، بل متغيرة"، معبرة عن رأيها في شكل المجسم بأنه "كان من الممكن أن يظهر بشكل أفضل من ذلك، لكن الأمر لا يستحق الضجة المُثارة حوله على مواقع التواصل".

على جانب آخر قال الدكتور محمد شيحة، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "إن الإله أنوبيس، هو إله التحنيط عند قدماء المصريين، وفقا لـ"مصراوي".

وتابع: "أنوبيس" ليس إله الموت والتحنيط فقط، كما يعتقد البعض ولكنه أيضا إله فتح الطرق، ومن هنا فإن اختياره اختيار جيد وليس به ما يستدعي كل هذه الضجة".