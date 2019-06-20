المجلس العسكري الانتقالي في السودان: وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام

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القاهرة — سبوتنيك. وقال حميدتي خلال كلمة له، اليوم الخميس: "وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام"، وأضاف: "لا داع للتأثير على عمل لجنة التحقيق".
© REUTERS / UMIT BEKTAS
كما دعا حميدتي إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بإشراف المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي ليطمئنوا، ويكون الفيصل هو الصندوق".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أمس الأربعاء رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني.
ودعا البرهان كل القوى السياسية بما فيها قوى "إعلان الحرية والتغيير" للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة؛ بحسب "وكالة السودان للأنباء".
وقال البرهان لدى مخاطبته بقاعة الصداقة، أمس الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان:
"نحن حتى الآن لا نضع شروطاً ولا عراقيل أمام التفاوض، وكل طرف سوداني همه مصلحة البلاد، نحن نستمع إليه لأننا جئنا كي نستجيب لطلبات الشعب".
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