ترمب أبلغ بإطلاق صاروخ على السعودية

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بضربة صاروخ على السعودية، بعدما قال الحوثويون اليمنيون إنهم قصفوا بصاروخ محطة كهرباء في جنوب المملكة.

وأكدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "تم إطلاع الرئيس على تقارير حول هجوم بصاروخ على المملكة العربية السعودية". وقالت "نحن نراقب الوضع عن كثب، ونواصل المشاورات مع شركائنا وحلفائنا". لم يصدر أي تعليق فوري حول الهجوم من السلطات السعودية.

من جانبها أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم اليمنيين الحوثيين في وقت متأخر من مساء الأربعاء أنه تم "قصف محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان".

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وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن قال الأربعاء إنه أسقط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، قبل دخولها المجال الجوي السعودي.

وشن الحوثيون المقرّبون من طهران هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ ضد أهداف في السعودية بشكل مكثّف خلال الأسابيع الماضية، وبينها هجوم على مطار أبها في جنوب المملكة قبل أسبوع، أدّى إلى إصابة 26 شخصًا بجروح.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قصف الحوثين لمطار أبها يمكن أن يرقى إلى مصاف "جريمة حرب"، ودعتهم إلى أن يوقفوا فورًا كل الهجمات على "البنى التحتية المدنية في السعودية".

وتتّهم السعودية غريمتها في المنطقة إيران بأنها هي من أمر الحوثيين اليمنيين بشنّ الهجمات التي تتزامن مع توترات متصاعدة في المنطقة بين طهران وواشنطن، وهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

