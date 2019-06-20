دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة دراسة: المساعد المنزلي سيخبرك إذا كنت تواجه خطر السكتة القلبية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

دراسة تقول أنه بمساعدة الذكاء الاصطناعي سيخبرك المساعد المنزلي الذي فيما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكتة القلبية .

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل في تطور المجال الطبي، فالكثير من الدراسات والأبحاث أظهرت قدرته على تحليل المرض.

لكن ماذا عن معرفة ذلك دون تحاليل أو أشعة؟ هذا ما طورته جامعة واشنطن للمعرضين لسكتة قلبية، حيث أجرى فريقهم العملي أبحاثًا باستخدام الذكاء الاصطناعي تعتمد على المساعدات المنزلية تمّكن المستخدم من معرفة إذا ما كان معرضًا للإصابة بمرض السكتة القلبية من خلال التعرف على صوته وتحليله.

وتعمل التقنية التي طورتها جامعة واشنطن على الانصات لطريقة التنفس أثناء من خلال حديث المستخدم وقياس تجاوبها مع السكتة القلبية.

وللقيام بمثل هذا الأمر، قام فريق البحث بدراسة أنواع التسجيلات عبر الأجهزة المختلفة للناس سواء المعرضين أو الذين تعرضوا للمرض.

وقد تم أخذ تسجيلات عن طريق الهواتف والأجهزة الأخرى لتجنب أي أخطاء مستقبلية في تقدير الحالة، وقال فريق البحث أن المشكلة الوحيدة التي تواجه تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة هي كون نسبة الخطأ فيها 0.22% ولكنها في نفس الوقت نسبة ضئيلة للغاية، وفي نفس الوقت فإنها لا تواجه أي أخطاء في التشخيص في حال تم الاستماع للمستخدم بحدود 10 ثواني وأكثر.

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ولتحقيق أكبر استفادة من دراسة التقنية ونتائجها، فإن فريق البحث قام بتدشين علامة تجارية باسم Sound Life Sciences لتسويقها.

لذلك، من غير المعلوم رؤيتها على جميع الأجهزة من عدمه، خاصة في حال كانت العلامة التجارية تتطلب ترخيص من الشركات.

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المصدر:

WU News

التدوينة دراسة: المساعد المنزلي سيخبرك إذا كنت تواجه خطر السكتة القلبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.