اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات في شبوة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



سقط قتلى وجرحى، في اشتباكات مازالت مستمرة، بين قوات حكومية يمنية وأخرى مدعومة من دولة الإمارات، في محافظة شبوة، شرقي اليمن، حسب مسؤول محلي.



وقال المسؤول في تصريح للأناضول عبر الهاتف، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن اشتباكات اندلعت منذ ساعات بين قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة، ومليشيات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.



وأضاف المصدر الخميس، أن "المواجهات ما زالت مستمرة بشكل متقطع".

وأشار أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 3 من أفراد القوات الحكومية، إضافة إلى وقوع إصابات في الطرف الآخر، فيما لم تصدر أرقام رسمية من أي طرف.

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ولفت أن الاشتباكات جاءت بعد محاولة مليشيات الحزام الأمني السيطرة على مرافق حكومية سيادية في مدينة عتق، فيما قامت القوات الحكومية بمنع ذلك.



وذكر أن السلطة المحلية بالمحافظة تجري حاليا اتصالات مع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك، والتحالف العربي، من أجل العمل على إنهاء التوتر.



ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة اليمنية حتى الآن حول الأمر.



والحزام الأمني، قوات أنشئت خلال الحرب بدعم من الإمارات، ولا تعترف بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتطالب بدولة مستقلة في الجنوب، حسب مصادر حكومية يمنية.

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