سلمان_للإغاثة يوزع 665 كرتونًا من التمور في #مديرية_الخوخة بـ #الحديدة

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 665 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى توزيع 150 كرتونًا في حارة العقد، و185 كرتونًا في الركابية، و 170 كرتونًا في الزريبة ، و 160 كرتونًا من التمور في مربع الحنجلة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.