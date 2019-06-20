سلمان_للإغاثة يوزع 665 كرتونًا من التمور في #مديرية_الخوخة بـ #الحديدة

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 665 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى توزيع 150 كرتونًا في حارة العقد، و185 كرتونًا في الركابية، و 170 كرتونًا في الزريبة ، و 160 كرتونًا من التمور في مربع الحنجلة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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