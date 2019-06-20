أمانة عسير تكثف جهودها في معالجة التشوه البصري

نجود علي

كثفت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية طبب الفرعية جهودها في إزالة الاكشاك و البسطات المخالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إزالة عدد من الاكشاك و البسطات المخالفة بطبب ، و التي تسببت بتشوه للمظهر العام ، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

Advertisements

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير ممثلة ببلدية طبب الفرعية قد أزالت ميدانيًا عدد من الا كشاك و البسطات المخالفة ، و ذلك لعدم توفر الاشتراطات اللازمة و وسائل السلامة .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل سيواصل تنفيذ مهامه وفق خطط عملية تم وضعها مسبقا ، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة كافة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير بشكل عام والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر و رفع المخلفات.