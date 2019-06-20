أمانة عسير تبتر مليون م2 من الأراضي الحكومية

الخليج - سلمى القحطاني قامت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية بتبتير نحو مليون م2 من الأراضي الحكومية بمربه . وكشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم الانتهاء من تبتير المخطط الحكومي و وضع الحدود وإعداد التقارير المساحية للموقع . مؤكدا بأن هذه الخطوة جاءت من الأمانة حرصا منها للمحافظة على الأراضي الحكومية و حمايتها من أي تعديات او احداثات .

كما أشار الحميدي الى أن امانة عسير أنهت مؤخرا عددا من مشاريع السفلتة والتوسع في مجال التشجير وجاري العمل على دعم مربه بعدد من المشاريع التنموية التي تم الانتهاء من دراستها .

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