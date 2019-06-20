فلكية_جدة: غداً أول أيام #الصيف ويستمر 93 يوماً

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن الكرة الأرضية تصل نقطة الانقلاب الصيفي في مدارها حول الشمس هذه السنة يوم غد الجمعة 21 يونيو عند الساعة 6:54 مساء بتوقيت السعودية (03:54 مساء بتوقيت غرينتش) في الوطن العربي وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، وهو أول أيام فصل الصيف فلكياً، ويستمر 93 يوماً و15 ساعة و56 دقيقة.

وأضاف “أبوزاهرة”: ستشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي في قبة السماء، وتكون واقعة مباشرة فوق مدار السرطان، وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي.

وتابع: يرجع السبب في ذلك إلى أن الأرض مائلة حول محور دورانها حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وأضاف “أبوزاهرة”: يلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنة، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء، وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين أنه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم.

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وتابع: من المفارقات أن زيادة حرارة الطقس تزيد أواخر الصيف أواخر يوليو وأغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر وذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسباً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على إذابته وتسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.

وأكمل: عرفت الحضارات القديمة أن مسار الشمس الظاهري عبر قبة السماء “طول ضوء النهار”، وموقع شروق الشمس وغروبها يتغير بطريقة منتظمة خلال العام، وقاموا ببناء مواقع مثل الدوائر الصخرية كتلك التي توجد في إنجلترا والتي تم رصفها مع شروق شمس الانقلاب الصيفي.

وهذا الأسلوب لم يكن منعزلاً في جزء واحد من العالم ففي نفس وقت بناء الدوائر الحجرية بني اثنين من الأهرامات وأبوالهول في مصر، فعند وقوف الراصد عند أبوالهول يوم الانقلاب الصيفي ونظر باتجاه الهرمين، فسوف يشاهد أن الشمس تغرب بينهما تماماً.

وتابع: بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد في قبة السماء، وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.