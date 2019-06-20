- 1/2
- 2/2
الخليج - شريفة الغامدي
يقوم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، بزيارة إلى الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير يومي السبت والأحد المقبلين .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد بن أحمد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة ، والفصل الصيفي ، وبرامج الإدارة الموسمية ، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل ، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع ، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية ، وتدشين عدد من المباني ، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات .
وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة ، التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي ، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يزور عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.