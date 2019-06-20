المرصد السوري: مقتل 14 مدنياً بينهم مسعفان جراء غارات سورية على إدلب

قتل 14 مدنياً بينهم مسعفان لدى منظمة انسانية محلية، جراء غارات نفذتها قوات النظام الخميس على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن سبعة أطفال هم في عداد القتلى جراء الغارات التي طالت بلدات وقرى عدة في محافظة إدلب، بينما قتل المسعفان اثر ضربة استهدفت سيارة اسعاف في مدينة معرة النعمان.
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