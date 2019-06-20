41% من سكان الضفة وغزة لاجئون

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أظهرت بيانات إحصائية فلسطينية رسمية، الخميس، أن نسبة 41% من سكان السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة وغزة) من اللاجئين.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين التي تصادف العشرين من يونيو/حزيران من كل عام، أن 26% من سكان الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت النسبة في قطاع غزة 64%.

وأظهرت البيانات أن 39% من اللاجئين الفلسطينيين، داخل وخارج فلسطين، البالغ تعدادهم نحو 6 مليون لاجئ، فقراء.

ويشكل اللاجئون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة.

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وتبلغ نسبة اللاجئين في الضفة الغربية 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين (داخل فلسطين وخارجها)، مقابل 25% في قطاع غزة، و39% في الأردن، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9%، و11% على التوالي (الأرقام تقريبية).

وتشير البيانات إلى أن نحو 800 ألف فلسطيني هُجّروا من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في ألف و300 قرية ومدينة فلسطينية.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، على اعتبار وجود لاجئين غير مسجلين لدى "أونروا"؛ حيث لا يشمل العدد من تم تشريدهم بعد عام 1949، وحتى عشية حرب يونيو/ حزيران 1967، والذين رحلوا ﺃﻭ تم ترحيلهم عام 1967، على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

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