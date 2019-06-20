الأحزاب العربية في اسرائيل تتفق على خوض الانتخابات بقائمة واحدة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اتفقت الأحزاب العربية، الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على خوض الانتخابات العامة المقبلة في سبتمبر/أيلول بقائمة واحدة، بعد ان كانت خاضت انتخابات إبريل/نيسان بقائمتين منفصلتين.

وقالت 4 أحزاب عربية في بيان مشترك، الخميس، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن ممثلي الاحزاب الأربعة أجمعوا على الالتزام الكامل بالقائمة المشتركة، كخيار وحيد لخوض الانتخابات، وعلى ضرورة الإسراع في إتمام تشكيلها، للانطلاق في حملة انتخابية قوية لتقوية التمثيل السياسي للجماهير العربية".

والأحزاب العربية هي: الحركة العربية للتغيير، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

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وكانت الأحزاب ذاتها، قد خاضت الانتخابات بقائمة واحدة، في العام 2015 وحصلت على 13 مقعدا، ولكنها خاضتها بقائمتين في الانتخابات الأخيرة، وحصلت على 11 مقعدا.

وسادت تقديرات لدى الأحزاب العربية بأن الكثير من الناخبين العرب، لم يشاركوا في الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة بسبب عدم الوحدة بين الأحزاب، واليأس من إمكانية التغيير من خلال التمثيل في الكنيست.

وتشير الإحصاءات الرسمية الاسرائيلية، إلى وجود أكثر من مليون ونصف المليون عربي في إسرائيل يشكلون 20% من عدد سكان البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.